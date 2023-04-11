سوق ليالي رمضان مقصد الزوار في دهوك العراقية طوال الشهر المبارك

2023/04/11 | 01:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم سوق ليالي رمضان في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، وهو الأول من نوعه في المحافظة، ليكون مقصدا لآلاف الزوار في أيام وليالي شهر رمضان المبارك.

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