2023/04/11 | 02:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: MFQ66RXGPxI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بكاء مؤثر للفنان ناهي مهدي والسبب: رسالة من زوجته المتوفية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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