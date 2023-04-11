كأس مصر: الأهلي يظفر باللقب رقم 38 بعد لعب 120 دقيقة.. وإشادات بمروان عطية

2023/04/11 | 02:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوج نادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2022/2021، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض استاد القاهرة، مساء الاثنين.

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