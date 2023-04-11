2023/04/11 | 02:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YVEK2Ba8vRA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "رصيد ابو الالف بالعلاكة".. مواقف مضحكة بين رحيم مطشر وستار اللامي | الوان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "رصيد ابو الالف بالعلاكة".. مواقف مضحكة بين رحيم مطشر وستار اللامي | الوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).