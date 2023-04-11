عراقيون يشكون غلاء أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان

2023/04/11 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي خطة الحكومة لكبح جماح التضخم المتسارع في العراق؟ هل يحتاج العراق لتدخل الحكومة بشكل أكبر لضبط الأسواق؟

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