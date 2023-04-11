2023/04/11 | 03:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p-CrumMK2oM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية: مخازننا مليئة بالمواد الغذائية وأمنا احتياجاتنا لخمسة سنوات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية: مخازننا مليئة بالمواد الغذائية وأمنا احتياجاتنا لخمسة سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).