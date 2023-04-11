2023/04/11 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا، الاثنين خلال محاكمته، على تمسكه بكافة تصريحاته السياسية ضد الكرملين، بما في ذلك تلك الرافضة لغزو أوكرانيا والتي قد تؤدي به إلى السجن لمدة 25 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسي يتمسك بمواقفه ضد غزو أوكرانيا رغم مواجهته عقوبة السجن 25 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسي يتمسك بمواقفه ضد غزو أوكرانيا رغم مواجهته عقوبة السجن 25 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).