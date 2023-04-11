2023/04/11 | 04:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: --mZIcG1x0A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالثلاثة | فؤاد حسين - وزير الخارجية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالثلاثة | فؤاد حسين - وزير الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).