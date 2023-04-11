نائب رئيس المخابرات التركية في بغداد:خارطة طريق لحل المشاكل الأمنية وضبط الحدود

2023/04/11 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أكد‭ بئان ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬التركي،‭ ‬موتلو‭ ‬توكا،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬كانت‭ ‬مهمة‭ ‬وإيجابية‭.‬ وأعرب‭ ‬توكا،‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العراقي،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬بلاده‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬خاص‭ ‬امس‭.‬ […]

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