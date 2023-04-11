2023/04/11 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 1839 اكتشف ألماني يدعى هاينريك ويليام دوف لأول مرة فكرة "المخدرات الرقمية" التي تتمثل بتسليط ترددات صوتية مختلفة بين أذني المستخدم على افتراض أن العقل سيحاول "توحيد" التردد الذي يسمعه مما يدخله في حالة خدر، كما يقول موقع The Treatment Specialist المتخصص بعلاج مدمني العقاقير المخدرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("المخدرات الرقمية".. وهم أم علاج أم سموم للإدمان؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("المخدرات الرقمية".. وهم أم علاج أم سموم للإدمان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).