"البحث عن الفيروسات الغريبة".. علماء ومختصون يحذرون من تفشٍ عالمي

2023/04/11 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين، أن العلماء يحذرون من أن البحث عن الفيروسات الغريبة قد يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة التي قد تكون مميتة.

وأوضحت أن عدد متزايد من العلماء يعيدون النظر حاليا في مخاطر التنقيب عن الفيروسات غير المعروفة التي قد تسببا أمراضا وتنشر أوبئة عالمية بسبب إجراء أبحاث عالية المخاطر حولها خاصة بعد وباء كوفيد-١٩.

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