الوثائق المسربة.. ضباط مخابرات روس أقنعوا دولة خليجية بالعمل ضد واشنطن ولندن

2023/04/11 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، الاثنين، أن الجواسيس الأميركيين توصلوا إلى معلومات تفيد بأن ضباط المخابرات الروسية كانوا يتفاخرون بأنهم أقنعوا الإمارات، الدولة الخليجية الغنية بالنفط، بالتعاون معهم ضد وكالات المخابرات الأميركية والبريطانية"، وفقًا لوثيقة أمريكية مزعومة نُشرت على الإنترنت كجزء من خرق استخباراتي أمريكي كبير.

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