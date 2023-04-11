هذا ما قاله رئيس وزراء السلطة الفلسطينية لـCNN عن التصعيد الأخير مع إسرائيل

2023/04/11 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن الصور "غير المقبولة" للقوات الإسرائيلية وهي تقتحم المسجد الأقصى الأسبوع الماضي "خلقت حالة من الغضب لا تصدق بين كل فلسطيني أينما كان - في غزة ورام الله وفي الضفة الغربية، وفي كل من ولبنان وسوريا".

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