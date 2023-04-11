يحظى بشعبية بين الشباب.. ما التطبيق الاجتماعي الذي نشرت عليه وثائق البنتاغون المسربة؟

2023/04/11 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت عشرات الوثائق والصور المسربة لوثائق أميركية سرية تتعلق خصوصا بالغزو الروسي لأوكرانيا، عبر عدة تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق يسمى "ديسكورد"، فما هو هذا التطبيق وفيما كان يستخدم عند تدشينه؟

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