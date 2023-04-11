رغم إعلان بكين إنهاء مناوراتها العسكرية.. تايوان: 54 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط في المضيق

2023/04/11 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 54 طائرة حربية صينية عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي (ADIZ) يوم الاثنين، في حين رصدت إجمالي 91 طائرة حربية صينية بالقرب من الجزيرة، وأضافت أنه تم رصد 12 سفينة تابعة للبحرية الصينية

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