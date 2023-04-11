2023/04/11 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

زادت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1994.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش.



وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1994.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في مايو أيار.

وأدى تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة صدر يوم الجمعة لظهور رهانات على أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وتتوقع السوق بنسبة 71.3 بالمئة زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمؤسسة سي.إم.إي.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا مع زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.91 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 994.64 دولار وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1429.54 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعدن الاصفر يرتفع مع تراجع الدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعدن الاصفر يرتفع مع تراجع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).