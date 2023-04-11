السفيرة الامريكية تبحث مع طالباني مصالح الولايات المتحدة في الإقليم

2023/04/11 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحثت السفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني مصالح الولايات المتحدة في إقليم كردستان.

وقالت السفيرة في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إن "اللقاء كان مثمرا مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني ‎لمناقشة أولويات الولايات المتحدة في ‎أقليم كردستان العراق".

وأضافت كما تم مناقشة "إصلاح البيشمركة، وهزيمة ‎داعش والتعاون مع الحكومة العراقية في قطاع النفط والغاز".

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