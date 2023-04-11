أسوأ من المنافسين.. انخفاض مبيعات منتجات هامة من شركة أبل

2023/04/11 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت مبيعات أجهزة كمبيوتر "ماك" من شركة أبل في جميع أنحاء العالم بنسبة 40.5٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، وسط انكماش أوسع في طلب المستهلكين، وفقا لما نقله موقع "سي أن بي سي" عن شركة الأبحاث IDC، الاثنين.

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