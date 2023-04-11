2023/04/11 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت اليابان إنها تشعر بالقلق من تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا والصين ولا سيما تسيير دوريات جوية وبحرية مشتركة في المناطق المحيطة باليابان.جاء ذلك في التقرير السنوي الياباني الرسمي حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تعرب عن قلقها بسبب زيادة نشاط روسيا والصين قرب حدودها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تعرب عن قلقها بسبب زيادة نشاط روسيا والصين قرب حدودها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تعرب عن قلقها بسبب زيادة نشاط روسيا والصين قرب حدودها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).