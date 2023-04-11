2023/04/11 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح بحادث سقوط حافلة في نهر وسط بيرو، يوم الاثنين.وأفادت وسائل إعلام بيروفية بأن “الحافلة كانت تنفذ رحلة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع وإصابة 35 شخصا أثر سقوط حافلة بنهر في بيرو المركز الخبري الوطني.

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