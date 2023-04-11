مزرعة الرميلة الإماراتية تفوز بجائزة النهج المبتكر في إنتاج الألبان المُستدام

2023/04/11 | 09:40 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي – فازت مزرعة الرميلة، الشركة الرائدة في مجال تصنيع منتجات الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأُولى جوائزها للتميّز الزراعي.وقد تمّ منحها جائزة صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد تقديرًا لمساهمات الشركة البارزة في مجال الزراعة المستدامة وإنتاج الألبان المبتكر.وصرّح عبد الله طالب، المدير العام لمزارع الرميلة: “إنّنا فخورون بالحصول على جائزة سمو […]

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