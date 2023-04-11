الزراعة: أسعار اللحوم الحمراء ستنخفض خلال أيام

2023/04/11 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت وزارة الزراعة أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء انخفاضاً كبيراً في أسعارها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اتخاذها إجراءات عدَّة بهذا المجال، مرجعة الارتفاع الحاصل إلى أسباب عدَّة.

وتزايدت أسعار اللحوم في البلاد خلال الأسابيع الماضية، من 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد ليصل أمس الاثنين، إلى 23 ألفاً، ما تسبب بحرمان الكثير من العائلات من ذوي الدخل المحدود من شرائها، لا سيما مع الارتفاع الكبير الذي تشهده جميع أسعار المواد الغذائية منذ بداية الشهر الفضيل.

وقال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الوزارة اتخذت إجراءات عدة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، أهمها تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات والإقليم، إضافة إلى السماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا المحظور الاستيراد منها، وباعتماد النشرة الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مؤكداً أنَّ الإجراءات ستخفض أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعزا الارتفاع الحاصل بأسعار اللحوم الحمراء إلى زيادة الطلب بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى عزوف مربيها عن بيعها لرغبتهم بإكثارها لديهم بسبب زيادة مساحات المراعي الطبيعية على خلفية موسم الأمطار الجيد، ما تسبب في التأخر بعرضها للبيع أمام الجزارين.

وبشأن أسعار اللحوم البيضاء التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً، بيَّن الجبوري أنَّ الوزارة سمحت باستيرادها بمختلف أنواعها، كما أسهم توفير الأعلاف من قبل الوزارة لأصحاب حقول الدواجن، بخلق توازن بين الاستيراد وما تنتجه الحقول المحلية، ما جعل أسعارها في الأسواق المحلية تستقر حاليا.

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