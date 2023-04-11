أوروبا تستيقظ وتلتحق بقاطرة الاستقلال الاستراتيجي

2023/04/11 | 09:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: جواد الهنداوي في مقال سابق ( ٢٠٢٣/٤/٧) ، وبعنوان (...

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