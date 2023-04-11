ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار

2023/04/11 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زادت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1994.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:43 […]

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