ديالى.. تفكيك خلية ارهابية نقلت مواد غذائية لأوكار

2023/04/11 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية ارهابية مكونة من 3 عناصر نقلوا المواد الغذائية لأوكار الارهابيين في ديالى.

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