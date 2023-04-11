شاهد بالفيديو.. من هو العراقي الذي جعل الأمريكان يعتذرون بسبب إساءتهم للقرآن الكريم؟

2023/04/11 | 10:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nbATE2Oh2EE

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