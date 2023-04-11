2023/04/11 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسط

أعلنت جامعة واسط، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها (بغداد اليوم) إنها "تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء الموافق 2023/4/12 وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد امير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب (عليه السلام)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة واسط تعطّل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة واسط تعطّل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).