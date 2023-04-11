الإعدام لأحد أكبر تُجار المخدرات في العراق

2023/04/11 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام شنقًا حتى الموت بحق أحد أكبر تُجار المخدرات في العراق.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القضاء العراقي أصدر حكم الإعدام بحق أحد أكبر تُجار المخدرات المختص تم اعتقاله في محافظة الانبار بقضاء هيت في ناحية المحمدية"، مبيناً أنه "ضُبطت بحوزة المتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة واكياس “الكبتاغون” كان ينوي بيعها في عدد من المحافظات".

وأوضح أن "التاجر يمارس تجارة المخدرات دوليًا بعد شراءها من الخارج ليتم توزيعها على عدد من محافظات العراق حتى تمكنت هيئة التحقيقات من ضبطه مع المواد المخدرة بعد اخذ الموافقات من قِبل القاضي المختص".

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