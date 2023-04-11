كربلاء تعطّل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء

2023/04/11 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاربعاء بمناسبة استشهاد الامام علي (عليه السلام).

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام) يتقدم محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي بأحر التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والى العالم الاسلامي عامة والشعب العراقي خاصة، داعيا الله العلي العظيم الثبات على نهج الائمة الاطهار عليهم السلام وان يمن على العراق والعراقيين الامن والامان والازدهار".وأضاف أنه "بهذه المناسبة يعلن المحافظ عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء المصادف 12 من شهر نيسان الجاري مع استمرار الدوائر الخدمية والامنية بتقديم خدماتها الى المواطنين".

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