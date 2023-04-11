خبير اقتصادي: العراق سيبقى مستورداً صافياً للغاز خلال الأعوام الخمسة المقبلة

2023/04/11 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، الثلاثاء، إنَّ العراق سيبقى مستورداً صافياً للغاز خلال الأعوام الخمسة المقبلة على الأقل وربما أكثر إذا تم بناء المزيد من محطات الكهرباء الغازية. وقال المرسومي في حديث لصحيفة "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ تصفير الغاز المصاحب خلال عامين يمثل نوعاً من السراب، لأنَّ نسبة الاكتفاء الذاتي حالياً من الغاز لا تزيد على 43 بالمئة، ويستورد العراق حالياً ما بين 7-6 ملايين طن سنوياً من الغاز الإيراني، إذ سيبقى بحاجة إلى استيراد الغاز لغاية عام 2027 على الأقل، حتى وإن أنجزت المشروعات الغازية في الجنوب وتم التوقيع مع توتال الفرنسية.واضاف أنَّ البلد يستورد نحو 57 بالمئة من احتياجاته من الغاز بتكلفة سنوية تزيد على أربعة مليارات دولار، مبيناً أنَّ حجم الغاز المنتج حالياً هو 3 ملايين قدم مكعب قياسي في اليوم، أما المحروق فيصل لنحو 1628 مقمق يومياً، فيما يبلغ احتياج محطات الكهرباء 50 مليون مقمق.وأعلنت وزارة النفط مؤخراً التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية في مسعى منها للاستفادة من تطويرها واستثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج النفطي بمعدل (250) ألف برميل يومياً، وكذلك إنتاج (1000) مقمق باليوم.

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