العراق يتلقى عرضاً من شركة كبرى

2023/04/11 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل العلاق، وفداً من شركة "آيرون بوينت آيكونيك".

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان، أن الشركة هي "واحدة من أكبر مُلّاك مراكز البيانات في العالم، وتعمل في أكثر من 26 سوقاً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتمتلك الشركة مراكز بيانات لأكبر شركات التكنولوجيا العالمية مع تطوير تلك المراكز وتشغيلها، بما في ذلك شركات أبل، ومايكروسوفت، وجوجل، وأمازون".

وبحسب البيان، قال محافظ البنك المركزي بعد اللقاء، أنه تلقّى "عرضاً من الشركة بشأن اتجاهات النمو العالمية في سوق مراكز البيانات، والتي من المتوقع أن تتضاعف أرباحها في السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى نحو 720 مليار دولار"، مبيناً أن "الشركة تتطلّع للاستثمارات وتطوير مراكز البيانات في العراق لتسهيل تحويل الاقتصاد العراقي إلى الرقمي".

وأكد المحافظ، "رغبة البنك المركزي العراقي في تطوير بناه التحتية، وضرورة تخزين البيانات وتشغيلها على الأراضي العراقية لحماية الأمن القومي، وتوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية".

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