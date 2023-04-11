بدفتر وقلم رصاص بدأت..هكذا خاضت الفنانة الإماراتية التشكيلية عائشة جمعة تحديات الفن

2023/04/11 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت حكاية عائشة جمعة بدفتر وقلم رصاص، وسيلتها الأولى لنقل وجهة نظرها عن العالم من حولها بكل ما فيه من أشكال وألوان وحركات، ترسمها على ورقتها التي تعطيها مساحتها الخاصة والكبيرة للتعبير بحرية.

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