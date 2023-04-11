2023/04/11 | 10:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يصادف اليوم 9 نيسان/أبريل الذكرى العشرين لسقوط العاصمة العراقية بغداد ...

ظهرت المقالة دستور 2005 ..



هل استوعب تطلع العراقيين الى العدالة والديمقراطية والمواطنة الكريمة؟ أولاً على المسلة.

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