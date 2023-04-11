دراسة: نقص الوزن لدى كبار ليس دليل عافية دائما

2023/04/11 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة نشرت الإثنين في المجلة الطبية JAMA Network Open، الارتباط بين خسارة الوزن لدى كبار السن والموت المبكر.

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