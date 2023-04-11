الخارجية تدعو تركيا لتسهيل اجراءات منح سمات الدخول للعراقييّن

2023/04/11 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تركيا إلى تسهيل منح سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارتها.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “وكيل وزارة الخارجية لشُؤُون التخطيط […]

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