2023/04/11 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف الأشرف تعطل الدوام الرسمي ليوم غد بذكرى استشهاد الامام علي(ع) المركز الخبري الوطني.

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