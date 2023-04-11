"الفيزا" وتجديد إقامات العراقيين على طاولة اجتماع عراقي - تركي

2023/04/11 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي ووكيل وزير الداخلية التركي طيب صبري أرديل، الثلاثاء، سبل تسهيل إجراءات منح سمات الدخول.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، التقى وكيل وزير الداخلية التركي طيب صبري أرديل، في مبنى وزارة الداخلية التركية بأنقرة، بحضور سفير العراق ماجد اللجماوي، ورئيس الدائرة القنصلية أحمد أمين، ورئيس دائرة الدول المجاورة محمد سلمان".

وأشار العلوي الى "بعض المشاكل التي تواجه المواطنين العراقيين المقيمين في الجمْهورية التركية"، داعيا الجانب التركي إلى "تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة تركيا، وإجراءات تجديد الإقامات الخاصة بهم".

من جانبه، بين وكيل وزير الداخلية التركي أن "من ثوابت سياستنا الخارجية المساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية في المدن العراقية، وتنمية القطاعات الحيوية المهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة"، متعهداً بإعادة النظر "في تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد الإقامات للمواطنين العراقيين".

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