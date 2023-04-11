جمهور النصر يستفز رونالدو

2023/04/11 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصدمة كبيرة بعد هتاف جمهور ناديه النصر ضده أثناء خروجه من الملعب بعد مباراته امام الفيحاء (0-0) ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

والتقطت عدسات الكاميرات عددا من جماهير نادي النصر، وهم يهتفون في المدرجات، باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء خروج رونالدو، من الملعب، مطالبين بالاستغناء عن خدمات الدون البرتغالي والتعاقد مع غريمه التقليدي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، “البرغوث” الأرجنتيني.

وخرج رونالدو من الملعب غاضبا بعد أن فشل في هز شباك نادي الفيحاء أو صناعة أي هدف على مدار شوطي المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

واكتفى نادي النصر بنقطة يتيمة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة، ومتأخرا بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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