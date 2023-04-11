ديالى.. تفكيك خلية ارهابية نقلت مواد غذائية لأوكار

2023/04/11 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم

الثلاثاء، عن تفكيك خلية ارهابية مكونة

من 3 عناصر نقلوا المواد الغذائية

لأوكار الارهابيين في ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وك

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