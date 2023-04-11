المثنى تُعطل الدوام الرسمي غداً الأربعاء

2023/04/11 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء،

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء

بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه

السلام).

وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "محافظ المثنى أحمد منفي

جود

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