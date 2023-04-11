2023/04/11 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع المئات من المتظاهرين المناهضين للحكومة في تل أبيب مساء الإثنين بعد أن ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابا متلفزا حول القضايا الأمنية في البلاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطلقوا شعارات مثل "ماذا فعلت في الأقصى؟".. متظاهرون ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارعا رئيسيا في إسرائيل لمدة وجيزة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطلقوا شعارات مثل "ماذا فعلت في الأقصى؟".. متظاهرون ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارعا رئيسيا في إسرائيل لمدة وجيزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).