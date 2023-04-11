النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء

2023/04/11 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاربعاء بمناسبة استشهاد الامام علي (عليه السلام).

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة المحلية في محافظة النجف قررت تعطيل الدوام يوم غد الاربعاء في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي ابن طالب (عليه السلام)".

واضاف أنه "يستنثى من العطلة الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".

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