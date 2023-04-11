العراق وتركيا يبحثان ملف التعاون الأمني وجهود مكافحة الإرهاب

2023/04/11 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث وكيل وزارة الخارجيَّة لشُؤُون التخطيط هشام العلويّ، اليوم الثلاثاء، مع وكيل وزير الداخلية التركي طيب صبري ارديل التعاون الأمنيّ بين البلدين، والجُهُود الدوليَّة المُشترَكة لمُكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الخارجية وتلقته (بغداد اليوم) ان " العلوي التقى وكيل وزير الداخليَّة التركيّ طيب صبري ارديل، في مبنى وزارة الداخليَّة التركيَّة في أنقرة".

وأضاف البيان أن "اللقاء تم بحضور سفير جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة ماجد اللجماويّ، ورئيس الدائرة القنصليَّة أحمد أمين، ورئيس دائرة الدول المجاورة محمد سلمان".

وأكَّد الوكيل العلويّ بحسب البيان "على عمق العلاقات الثنائيَّة التي تربط العراق والجُمْهُوريَّة التركيَّة، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين"، مُبيِّناً أنَّ "الحكومة الجديدة حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، ولاسيّما تركيا".

وأضاف قائلاً؛ أنَّ "العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة التحديات المُشترَكة، وتعزيز الروابط الإجتماعيَّة بين الشُعُوب، والعمل من أجل ضمان الإستقرار الإقليميّ كمقدمة لتحقيق التنميَّة والتكامل الإقتصاديّ في البلدين الجارين".

كما تطرق الوكيل إلى "بعض المشاكل التي تواجه المواطنين العراقييّن المقيمين في الجُمْهُوريَّة التركيَّة"، داعيًا "الجانب التركيّ إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح سمات الدخول للمواطنين العراقييّن الراغبين في زيارة تركيا، وكذا إجراءات تجديد الإقامات الخاصة بهم".

من جانبه، قال وكيل وزير الداخليَّة التركيّ، بحسب البيان إنَّ" من ثوابت سياستنا الخارجيَّة إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه في العديد من المجالات، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتيّة في المدن العراقيَّة، وتنمية القطاعات الحيويَّة المهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة، كما وعد بالنظر في تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد الإقامات للمواطنين العراقييّن".





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