بينها حيازة المخدرات والأسلحة.. اعتقال 13 متهماً بقضايا متنوعة في بغداد

2023/04/11 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 13 متهماً بقضايا متنوعة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والمواد المخدرة في بغداد.

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