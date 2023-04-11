2023/04/11 | 11:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتهر منطقة حلبجة في إقليم كردستان العراق بامتلاكها أجود أنواع الرمان، وتبدأ صناعة دبس الرمان في الخريف من كل عام وتعد إرثا بالنسبة لسكان الإقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسم قطف الرمان في إقليم كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسم قطف الرمان في إقليم كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).