العامري وطالباني يؤكدان أهمية التكاتف الوطني للوقوف ضد كل من يتجاوز على السيادة الوطنية

2023/04/11 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، إلى التكاتف الوطني للوقوف ضد التجاوزات على السيادة العراقية.جاء ذلك خلال استقبال العامري في مكتبه ببغداد، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني والوفد المرافق … Readmore

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