التجارة تكشف عن قرار

2023/04/11 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الثلاثاء، عن قرار "جريء" لمجلس الوزراء يخص إنتاج الحنطة، فيما أشارت الى السعي لإيقاف استيراد الحنطة والاكتفاء بالإنتاج الذاتي.

وقال مدير عام الشركة حيدر نوري، إن "اجتماعاً عقد بين وزارتي التجارة والزراعة، للتنسيق بينهما قبل بداية الموسم لتسهيل عملية تسليم الفلاح لمستحقاته من المحاصيل المسوقة، بحضور مدراء فروع الزراعة في جميع المحافظات إضافة إلى مدراء فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب في جميع المحافظات"، مبيناً أنه "تم حل جميع المشاكل بحضورنا أنا ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة".

وأضاف نوري: "بعد تسهيل المشاكل التي يعانيها الفلاح أو مدراء فروع الزراعة وتجارة الحبوب، نسعى لأن يختلف هذا الموسم عن كل المواسم"، معرباً عن أمله "باستلام 4 ملايين طن من الحنطة خلال هذا العام".

وتابع نوري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية: " نحن جادون في أن يكون الإنتاج محلياً ذاتياً، فلا نريد أن نستورد أبداً، بل نسعى لدعم فلاحنا العراقي".

وتابع أنه "كان هناك قرار من قبل مجلس الوزراء خارج الخطة، فالفلاحون الذين زرعوا على حسابهم وقاموا بشراء البذور والسماد وعملوا بجد سنتسلم جميع الكميات التي ينتجونها"، معرباً عن أمله "بزيادة الغلة في المحافظات الشمالية مثل صلاح الدين ونينوى وكركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث".

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