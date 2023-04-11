التجارة تضبط حمولة رز مزيفة كانت مخصصة للسلة الغذائية في النجف

2023/04/11 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ضبط 1380 كيس رز مخصص للسلة الغذائية بأكياس تحمل علامة تجارية مزيفة في محافظة النجف.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة كشفت عن تمكن فرقها الرقابية في محافظة النجف الاشرف من ضبط كميات كبيرة من الرز التايلندي المخصص للسلة الغذائية مخزون داخل مخزن كبير حيث يقوم صاحب المخزن بعميلة كبيرة من الغش التجاري بالتلاعب بمفردات السلة الغذائية وبيعها في الاسواق المحلية بعلامات تجارية مزيفة".

وقال مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي بحسب البيان إنه "تم ضبط كمية 1300 كيس رز تايلندي المنشأ والمخصص لمفردات السلة الغذائية زنة الكيس الواحد 50 كغم اضافة الى ضبط 80 كيس رز ومن نفس المنشأ زنة الكيس الواحد 25 كغم حيث يقوم صاحب المخزن باعادة تعبئة تلك الكميات الكبيرة من مادة الرز في اكياس تحمل علامة تجارية مزيفة وبيعها بأسعار مرتفعة في الاسواق المحلية في المحافظة".

ولفت الموسوي الى أنه "تم التحفظ على تلك الكميات من قبل الاجهزة الامنية المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق صاحب المخزن وفق احكام القوانين النافذة".

وأشار البيان الى أن "الفرق الرقابية تمكنت أيضا من ضبط 79 كيس من مادة الحمص المجروش زنة الكيس الواحد 50 كغم و 88 كيس عدس زنة الكيس الواحد 50 كغم ، فضلا عن ضبط 68 كارتون من مادة معجون الطماطة والتي تعود عائديتها ايضا الى مفردات السلة الغذائية داخل المخزن لغرض بيعها في الاسواق المحلية".

وشدد الموسوي على "اهمية التنسيق المباشر بين المواطنين والاجهزة الرقابية والامنية لتفعيل دور الرقابة الشعبية مما يسهم في رصد المخالفات وحالات التلاعب والغش الغذائي واحالة المتلاعبين بقوت المواطنين الى القضاء من قبل الاجهزة الامنية المختصة وقطع الطريق امام بعض التجار ضعفاء النفوس من استغلال الوضع الاقتصادي والتلاعب بالأمن الغذائي للبلد"، مؤكدا " تكثيف الجهود الرقابية في عموم المحافظات في متابعة اسعار المواد الغذائية بالأسواق المحلية".

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