2023/04/11 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، اليوم الثلاثاء، لتسجل 191 مليون دولار.

وبحسب جدول نافذة بيع العملة، وتابعته (بغداد اليوم)، باع المركزي خلال مزاده اليوم 191,510,098دولارا، غطاها البنك بسعر صرف 1305دينار، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دينار لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دينار لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 145,010,098دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 46,500,000 على شكل مبيعات نقدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني توالياً.. انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني توالياً.. انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).