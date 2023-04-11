الإطاحة بأحد عناصر داعش

2023/04/11 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الثلاثاء، الإطاحة باحد عناصر داعش الارهابية الخطيرة في محافظة بابل.

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